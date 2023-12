“Orçamento tornou-se uma espécie de baldio”: Conselho das Finanças Públicas diz que excedente de 2024 pode ser mais baixo do que o esperado

O Conselho das Finanças Públicas avisa que o excedente do Orçamento do Estado de 2024 pode ser ligeiramente mais baixo do que o inicialmente calculado e Portugal pode aproximar-se de uma situação de défice. Nazaré da Costa Cabral compreende que Marcelo tenha permitido a aprovação do Orçamento, mas diz que se torna uma espécie de "terreno de ninguém"