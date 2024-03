Depois de Pedro Nuno Santos ter admitido viabilizar um orçamento retificativo nas matérias de consenso com a Aliança Democrática (AD), o ministro das Finanças diz que o orçamento em vigor é capaz de acomodar as verbas para o subsídio de missão das forças de segurança e a reposição do tempo de serviço dos professores, sem ser necessário um orçamento retificativo.

Fernando Medina considera, no entanto, que as declarações do secretário-geral do PS não foram precipitadas.