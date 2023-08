Os alarmes não soaram em Maui e apanharam a população desprevenida. "Nenhuma sirene tocou. Nada"

Oitenta é o número oficial de mortos no incêndio do Havai até ao momento, mas podem ser muito mais, uma vez que as autoridades só agora regressaram ao epicentro da catástrofe em Maui. Na ilha há zonas irreconhecíveis, com milhares de carros incendiados e dezenas de bairros devastados pelas chamas. Nas últimas horas foi dada nova ordem de evacuação devido aos fogos que ainda estão por controlar.