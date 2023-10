"Os maus serviços lesam as pessoas e a confiança nas instituições democráticas": Provedora de Justiça audita serviços públicos

Está em curso uma auditoria inédita ao atendimento dos serviços públicos. Equipas da Provedoria de Justiça estão a percorrer o país para acabar com as madrugadas à porta, de centros de saúde e lojas do cidadão, e o leilão de senhas por parte de redes mafiosas. A administração pública não pode continuar a funcionar com as restrições do tempo da pandemia.