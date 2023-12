Os vilões do ano, a solução para o caos do SNS e o pedido à Europa: Miguel Sousa Tavares na íntegra

No último episódio do ano da rubrica 5ª Coluna, Miguel Sousa Tavares relembra alguns dos momentos mais marcantes de 2023. O comentador, ao recuperar a crise política, garante que este ano foi descoberta uma nova forma de derrubar um Governo.

Miguel Sousa Tavares, que olha para o 7 de novembro como um dos dias mais importantes, atribui a responsabilidade a Lucília Gago e ao Presidente da República. “A Procuradora-Geral da República junta uma frase terminal verdadeiramente assassina”, diz, referindo-se ao comunicado que levou à demissão de Costa.

Para além dos problemas no SNS e de apontar soluções, Miguel Sousa Tavares analisa o conflito no Médio Oriente. O comentador pede um papel mais ativo da Europa na guerra, relembrando as sanções aplicadas à Rússia.