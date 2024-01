Para além da eletricidade, PCP quer reduzir IVA também no gás e telecomunicações

Sobre a proposta do Bloco de Esquerda para a redução do IVA da eletricidade para a taxa mínima de 6%, Paulo Raimundo relembrou que o PCP propõe ainda que o IVA desça também no gás e nas telecomunicações. À margem de uma sessão com trabalhadores da Autoeuropa, esta tarde, o líder comunista afirmou ser impossível haver justiça ambiental sem que, primeiro, exista justiça social.