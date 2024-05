O PS e o PSD estão a negociar mexidas no IRS, em particular uma baixa de impostos para os escalões mais baixos. No Parlamento, já foi aprovada uma nova medida em matéria de impostos.

As deduções de despesas com rendas no IRS vão aumentar para 700 euros já no próximo ano e até 800 euros em 2028. A medida, proposta pelo PS, foi aprovada no primeiro debate parlamentar sobre a Habitação.