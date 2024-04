Paulo Portas: "Passos Coelho achava que a troika era um bem virtuoso, eu achava-a um mal necessário"

Passos Coelho disse que a troika não confiava em Paulo Portas mas "em democracia quem dá mandatos de confiança são os portugueses", recordou o comentador no seu espaço semanal de comentário no Jornal Nacional da TVI. "Eu tinha a certeza que, apesar das dificuldades, estava a servir o interesse comum, o bem comum e o interesse nacional. Fiz o que me competia: "cumprir o programa, mas mantê-lo dentro de limites que fossem aceitáveis pela sociedade portuguesa."