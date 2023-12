Miguel Sousa Tavares considera que é difícil perceber as diferenças entre os dois candidatos à liderança do PS. Para o comentador, as maiores demarcações surgem apenas na personalidade: "Um é o fazedor e o outro é o ponderado, um é o impulsivo e o outro arrasta-pés"

Na 5ª Coluna, o comentador afirma que, tal como Marcelo, os militantes do PS teriam preferido António Costa, que se demitiu, depois do comunicado da Procuradoria-Geral da República.