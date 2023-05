Pedro Sánchez antecipa eleições face à derrota pesada nas regionais

É uma derrota sem lugar a dúvidas e o primeiro-ministro de Espanha sabe disso. Pedro Sánchez anunciou, por isso, que as legislativas previstas para dezembro têm lugar a 23 de julho. O Partido Popular é o grande vencedor destas regionais e municipais. E já pediu o voto para formar governo. Há várias regiões autónomas onde se preveem governos de coligação com a extrema-direita do Vox. Resta saber se acontece o mesmo a nível nacional.