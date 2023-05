Perplexidades: "Já tenho o fato de banho no carro. Nunca se sabe". O vídeo "proibido" da Assembleia da República

Fazia calor no dia 25 de Abril e o que as câmaras da ARTV iam apanhando no Parlamento dava para refrescar ideias da habitual pompa vazia nas cerimónias de Estado. Revelam políticos narcisistas, trapalhões, desbocados e, sobretudo, sem qualquer guião oficial. Um curioso retrato sociológico que o presidente da Assembleia da República quis apagar.