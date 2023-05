Uma juíza do Tribunal da Amadora, responsável por julgar um caso de violência doméstica, sugeriu que o agressor levasse a vítima a dar passeios lúdicos.

Entre idas ao cinema e jantares fora, a juíza seguiu a sugestão do Ministério Público e suspendeu o processo por alguns meses.

Sem espanto, sabe-se agora que a vítima recusou qualquer encontro com o homem que a agrediu. Restam as perplexidades com as decisões e os sinais contraditórios que a Justiça passa à sociedade.