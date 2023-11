Pilotos do INEM em greve e profissionais que atendem o 112 à beira do esgotamento

Os pilotos dos helicópteros do INEM anunciaram uma greve de vários dias, a partir de 16 de novembro. Queixam-se da falta de segurança dos voos, por serem obrigados a fazer mais horas do que as previstas na lei. Este anúncio foi feito no mesmo dia em que PSP e GNR alertaram para o estado de esgotamento dos profissionais que atendem a linha 112.