"São escolhas, é da vida", diz Lagarde acerca da preferência dos portugueses pelas taxas de juros variáveis às fixas. Por esta razão, estão mais expostos do que a maioria dos europeus à subida das taxas de juros.

Portugal está em sétimo lugar no grupo de países da Zona Euro onde a taxa variável é mais usada, de acordo com dados do Banco de Portugal.