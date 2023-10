O preço mediano das casas disparou mais de 50% em 66 concelhos do país, nos últimos cinco anos. Por outro lado, a oferta de casas caiu quase 40% no espaço de uma década.

A falta de oferta e o aumento do fluxo migratório são algumas das causas que contribuem para o aumento dos preços médios do metro quadrado. Existem apenas 24 municípios com o metro quadrado abaixo de mil euros.