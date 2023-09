Prestação da casa pode baixar 60€ num empréstimo de 100 mil. Como funcionará o apoio do governo ao crédito à habitação

As taxas de juro subiram muito e subiram muito depressa – mais do que durante a crise financeira de 2008, onde os juros atingiram um valor superior ao atual mas partindo de uma valor mais alto e precisando de mais tempo. O que se segue? E de que maneira pode o governo apoiar? Embora não sejam ainda conhecidos os pormenores finais da proposta do Executivo, as propostas em cima da mesa permitem poupanças mensais enquanto as Euribor

estão elevadas, e que serão pagas mais tarde, quando as Euribor descerem. Numa situação hipotética de um crédito à habitação de 100 mil euros a 30 anos, as poupanças atuais chegam aos 60 € por mês, que serão compensados mais tarde. Veja o vídeo.

