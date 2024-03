Depois do frio dos últimos dias, vem aí uma primavera antecipada. Prepare-se para a subida de temperaturas no fim de semana.

No sul do país é onde vai sentir-se mais o bom tempo. Esperam-se máximas acima dos 20 graus na maior parte do território continental - especialmente na região sul.

Ainda assim, mantenha o chapéu de chuva por perto. A chuva regressa a partir de quinta-feira.