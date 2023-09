Em cinco meses, o preço aos produtores de leite já desceu cerca de 11 cêntimos por litro. Pelo contrário, subiu o custo do gasóleo, das sementes e da palha para os animais.

A sustentabilidade do setor está em causa. Mais de 300 explorações de vacas leiteiras fecham as portas por ano e as perspetivas não são melhores para o futuro.