Partiram, esta quarta-feira de manhã, para o Canadá, 140 operacionais portugueses que vão ajudar no combate aos incêndios. São bombeiros, mas também elementos da GNR, do INEM e do Instituto de Conservação da Natureza e Floresta.

O ministro da Administração Interna agradeceu a solidariedade da equipa e garante que Portugal está pronto para a época de fogos.