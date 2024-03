"PSD Madeira deve ir a eleições sozinho". Miguel Albuquerque descarta CDS nas regionais

Miguel Albuquerque foi reeleito presidente do PSD Madeira.

A reeleição aconteceu três dias antes do Presidente da República voltar a ter poderes para dissolver a assembleia legislativa regional.

Miguel Albuquerque diz que, em caso de eleições regionais, o PSD deve concorrer sem o CDS, ao contrário do aconteceu no ano passado e admitiu estar disponível para negociar com outros partidos uma solução de estabilidade governativa.