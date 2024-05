PSP e GNR voltam a sentar-se à mesa com MAI mas "a esperança para um acordo tem vindo a decrescer"

O Governo e as forças de segurança reúnem-se esta quinta-feira para uma terceira ronda negocial para discutir o valor do suplemento de missão a atribuir à PSP e GNR. Estes profissionais não aceitam a atribuição de um subsídio distante do valor de 600 euros, nem que tenha por base de cálculo o fator hierárquico.