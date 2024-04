Qual é o seu escalão de IRS? Se está nos primeiros oito vai haver já uma mexida

No arranque da apresentação do programa do Governo, no Parlamento, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou que já “na próxima semana” será aprovada uma proposta de lei que altera o artigo 68.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS), introduzindo uma descida das taxas de IRS sobre os rendimentos até ao oitavo escalão”.