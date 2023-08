Entre 26 e 31 de julho, os Dias das Dioceses, as operações com cartão bancários estrangeiros aumentaram 18%, de acordo com dados divulgados pela empresa que gere a rede Multibanco.

Os dias da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) trazem duas velocidades ao comércio lisboeta - aqueles que aderiram ao pacote peregrino apresentam mais faturação do que aqueles que não o fizeram.