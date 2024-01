Queixa dos pais face a agressão de professora a aluno na Figueira da Foz foi feita há um mês e continua sem resposta

Os pais de alunos de uma turma da escola básica da Figueira da Foz estão preocupados com a falta de efeitos práticos de uma queixa à PSP por uma alegada agressão de uma professora a um aluno. Os encarregados de educação dizem que a escola e o agrupamento não querem saber da relação difícil da docente com as crianças de sete anos.