"Quem nos ataca será atacado": Netanyahu deixa novos avisos ao Irão

Está a agravar-se a ameaça do Irão sobre Israel. O líder supremo iraniano afirmou que Israel será castigado pelo bombardeamento do consulado de Teerão na capital da Síria. Netanyahu recebeu, no entanto, o apoio inequívoco dos EUA neste braço de ferro com o regime xiita, apesar de Joe Biden ser cada vez mais abertamente crítico da ofensiva militar sobre os palestinianos.