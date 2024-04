Quem tem ADSE vai pagar mais por um parto a partir do próximo mês

A ADSE atualizou a tabela de preços no início do mês sem avisar os beneficiários. O alerta foi dado pela Associação Nacional de Beneficiários, que recebeu várias queixas desde o dia 1 de abril. Há, no entanto, revisões que ainda estão por sair, nomeadamente sobre os partos - que ficam mais caros a partir de 1 de maio para os beneficiários