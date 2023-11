Santarém preocupada com alegada preferência por Alcochete para o novo aeroporto

A comissão técnica independente contratada pelo Estado para decidir a nova localização do aeroporto de Lisboa está de novo debaixo de suspeitas, depois de o Jornal Novo avançar que esta se prepara para deixar de fora do relatório final as opções de Santarém e Montijo. O autarca de Santarém diz que está em causa a imparcialidade de todo o processo.