Sede da Uber alvo de buscas por suspeitas de fraude

A sede da empresa Uber em Lisboa foi alvo de buscas por suspeitas de fraude. A Uber confirma as diligências nas suas instalações mas garante que não é visada nas investigações. A investigação está relacionada com o serviço de entrega de comida ao domicílio, que a empresa efetua com recurso a outras entidades e que terá lesado o Estado em quase 30 milhões de euros.