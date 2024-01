Seguia para Lanzarote mas teve de aterrar em Faro. Vídeos mostram homem detido após grupo provocar distúrbios durante voo

Um homem foi detido no aeroporto de Faro por ter agredido um polícia, mas a confusão começou bem antes. A PSP teve de intervir após oito passageiros terem causado desacatos durante um voo da Ryanair, cujo destino nem era Faro, mas aeronave teve de divergir para o Algarve. Os relatos apontam para um voo caótico, com gritos, passageiros a bater em partes do avião e álcool a mais.