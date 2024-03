Em quase 50 anos de democracia houve seis maiorias absolutas, tendo sido a primeira da Aliança Democrática com a liderança de Francisco Sá Carneiro.

Oito anos depois, o governo social-democrata de Aníbal Cavaco Silva tomou conta das bancadas até chegar a vez do Partido Socialista em 2005, com José Sócrates no poder.