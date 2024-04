"Sem militares não há Forças Armadas fortes": Marcelo deixa recado e pressiona Governo com estatuto dos militares

Numa altura em que as Forças Armadas se debatem com falta de efetivos, o Presidente da República veio defender que se deve garantir um estatuto condigno para os militares. Na cerimónia comemorativa dos 106 anos da batalha de La Lys e com ministro da Defesa e secretários de Estado presentes, Marcelo avisou que não há Portugal forte sem Forças Armadas fortes.