"Sou um homem das palavras mas também da música." Sérgio Godinho celebra nos palcos os 50 anos da Revolução dos Cravos

Há 50 anos, Sérgio Godinho usava a cantiga como uma arma contra a guerra. Agora, aos 78 anos, prepara-se para levar aos palcos um espetáculo chamado "Liberdade". A vida, a obra e a voz do cantor confundem-se com a história recente do país. E este espetáculo é, por isso, uma viagem ao fundo de várias gerações de portugueses.