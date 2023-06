A marinha dos Estados Unidos detetou um som anómalo consistente com uma implosão, logo depois de terem sido interrompidas as comunicações com o submersível.

O som foi captado por uma rede secreta de sensores, desenhados para detetar submarinos hostis.

Quem também disse que já sabia que o aparelho se tinha destruído logo depois do mergulho foi o realizador James Cameron, que é também explorador das profundezas marítimas.