As pistas do aeroporto de Madrid ficaram cobertas com granizo na sequência de uma forte tempestade.

Um vídeo gravado esta sexta-feira por um piloto mostra o manto de gelo com as marcas de um avião que segue em frente.

A tempestade causou várias inundações na capital espanhola e a maior parte da região está sob alerta amarelo, com a zona da serra sob alerta laranja.