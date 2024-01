Quase todos os dias damos conta do caos no SNS, mas também há muitos projetos bem-sucedidos no serviço publico, como o que vamos conhecer no repórter TVI.

Em Loures, o Hospital Beatriz Ângelo tem uma equipa de cuidados ao domicílio. Em cinco meses, permitiu que cerca de 60 utentes não necessitassem de internamento hospitalar, ou seja, permitiu que estes doentes recuperassem em casa.