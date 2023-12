"Tínhamos agido de outra maneira". Médico do Santa Maria em "choque" ao saber que família das gémeas tinha contactado o Hospital Dona Estefânia

O médico que tem dado a cara na denúncia das pressões políticas no caso das gémeas tratadas no Hospital de Santa Maria afirma que o hospital não sabia que a família das crianças já tinha tentado receber o tratamento de quatro milhões de euros no Hospital Dona Estefânia.

Em entrevista à TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), o coordenador do serviço de Neuropediatria do Santa Maria, António Levy Gomes, garante que, caso os médicos daquela unidade tivessem sabido, provavelmente o caso tinha outro desfecho.