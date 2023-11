Tom ficou aliviado porque a filha tinha morrido. Perdê-la era melhor do que sabê-la torturada pelo Hamas. Emily regressou-lhe agora para os braços

Nestes emocionantes regressos a casa, há uma história a destacar. Este pai, logo no início do conflito Israel-Hamas, depois do ataque terrorista, dizia a chorar à CNN que estava satisfeito porque a filha estar morta era o melhor dos cenários que conseguia imaginar para uma criança tão pequena às mãos do Hamas. A filha, afinal, não morreu. E regressou agora aos seus braços.