Tragédia no Meco. Dez anos depois, famílias das vítimas ainda aguardam decisão da justiça

No dia 15 de dezembro de 2013, seis estudantes universitários morreram na praia do Meco, levados pelas ondas. Entretanto, passou uma década e, apesar de terem perdido nos tribunais criminais e no tribunal cível, as famílias ainda aguardam decisões da justiça e continuam sem saber o que, realmente, aconteceu aos jovens naquela noite.