“Tratou-se de um trágico acidente”. Autópsia revela causa da morte de jovem de Seia

A investigação à morte da aluna de 16 anos, em Seia, está praticamente concluída e a Polícia Judiciária considera que se tratou de um acidente. A tese é confirmada pelo resultado da autópsia, a que a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) teve acesso e que indica que a jovem morreu com perfurações no pulmão. Ainda assim, os fragmentos de vidro serão alvo de análise para apurar se o material estava em condições.