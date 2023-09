A câmara de Lisboa vai avançar já com obras de reforço contra os sismos no viaduto do Campo Grande e vai também avaliar a segurança de outros oito.

As coincidências existem, claro, mas o anúncio surge depois de a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) ter revelado, na semana passada, um parecer do Instituto Superior Técnico com uma conclusão preocupante: o viaduto do Campo Grande não resistiria a um sismo, mesmo que moderado.