Um “paraíso” na Internet. Centenas de grávidas estrangeiras procuram Portugal para ‘turismo de nascimento’

Vários hospitais públicos confirmam que atendem cada vez mais mulheres estrangeiras que chegam a Portugal na fase final da gravidez.

Os médicos estão preocupados com o impacto destes casos nos serviços de saúde e na capacidade de resposta de serviços que em muitos casos estão a “rebentar pelas costuras”.

O fenómeno é particularmente sentido nos hospitais de Lisboa e Vale do Tejo e em muitos casos, segundo médicos e juristas, tem dois objetivos: usar os cuidados de saúde gratuitos dados pelo Serviço Nacional de Saúde; ou aproveitar as facilidades dadas pelas leis da nacionalidade e da imigração aos estrangeiros que têm um filho a nascer em Portugal, com acesso mais simples a um passaporte da União Europeia.

O sonho de viver na Europa acaba por ser usado por vários ‘consultores de imigração’ com vídeos na Internet que explicam todo o processo.

Num desses vídeos consultados pelo Exclusivo da TVI (do grupo da CNN Portugal), que ilustra as facilidades da lei portuguesa, são apresentadas as “pelo menos 68 formas de obter a autorização de residência” no país, bem como os 14 métodos de obter (“facilmente”) a nacionalidade portuguesa.

Reportagem de Nuno Guedes, Luís Vigário e Mariana Barbosa.