Uma manhã no hospital na véspera da "catástrofe" – veja o episódio de As Pessoas Não São Números na íntegra

No último dia de outubro, a uma hora em que não se sabia ainda se governo e médico iriam chegar a um acordo no conflito que os opõe, Pedro Santos Guerreiro “visitou” o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, o maior edifício público do país. Quanto ganha um médico no Estado? E qual é a raiz do problema que afasta as partes numa questão que tem décadas, em que o SNS está assente num enorme número de horas extraordinárias? Novembro, recorde-se, é o mês em que médicos, direção executiva do SNS e Ministério da Saúde reconheceram que será de alto risco nos hospitais se não houver reforço da capacidade de resposta. Os médicos em protesto, recorde-se, estão a trabalhar nos horários normais, mas recusam-se a fazer mais do que 150 horas extraordinárias por ano sem um novo acordo remuneratório com o Governo. Veja o vídeo.