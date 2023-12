Urgência de pediatria. Queimaduras, pilhas ingeridas e doenças respiratórias levam crianças aos hospitais

Passar o Natal no hospital é sempre um momento difícil, mas há iniciativas que tornam a quadra mais leve e até alegre para os pais e crianças. Os menores internados na ala pediátrica do Hospital de São João receberam esta manhã o ‘Pai Natal’ e houve presentes para mais de 70 crianças. E tudo graças à Associação Dimitri, que levou 20 voluntários ao hospital para alegrar o natal de quem lá o teve de passar.

Mas convém também lembrar que esta é uma altura de riscos para os mais novos que passam a quadra em casa, com muitas crianças a chegar às urgências hospitalares com queimaduras ou após engolir as pilhas que estão nos brinquedos recebidos, como explica Eunice trindade, diretora de pediatria do Hospital São João.