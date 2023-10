Os utentes do Centro de Saúde de Moscavide continuam a passar as madrugadas ao relento, em filas, com o objetivo de conseguirem uma consulta.

As vagas são escassas e na maior parte dos casos, apesar do esforço, os utentes regressam a casa sem serem atendidos.

A falta de médicos de família está a agravar-se. Nesta unidade há 21 mil utentes sem médico de família.