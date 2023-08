Vegetais portugueses: muita oferta, pouca procura por cá (mas Espanha, França e Países Baixos batem recordes de compra)

Depois de vários meses com os legumes a atingirem valores muito elevados devido à inflação e à seca, os preços começam a voltar ao normal. Os produtores garantem que no verão há muita oferta, mas que a procura dos portugueses tende a ser pouca. No entanto, lá fora há ainda quem queira: as exportações de frutas e legumes bateram o recorde de vendas no primeiro semestre do ano, ultrapassando os mil milhões de euros. Mais de 80% das vendas do setor foram efetuadas para Espanha (33%), França (14%) e Países Baixos.