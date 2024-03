Venda de medicamentos que ajudam a dormir está a diminuir em Portugal

As vendas de ansiolíticos, sedativos e hipnóticos têm vindo a cair e, no ano passado, chegaram quase a níveis pré-pandemia, com menos 270 mil embalagens vendidas, segundo o Infarmed. Sempre que possível os farmacêuticos aconselham outras opções naturais mas admitem que a procura pelos medicamentos sujeitos a receita médica continua grande.