Verão de S. Martinho acaba já terça-feira. Mas, afinal, de onde vem este fenómeno - um explicador antes da chegada do frio

O Verão de São Martinho é o período de dias que antecede e sucede o dia de São Martinho, que se celebra a 11 de novembro. É um intervalo de dias em que o tempo fica bom, não chove, o céu está praticamente limpo e as temperaturas amenas - uma espécie de verão fora de época. Há uma explicação mística para isto e é Martinho de Tours, que nasceu no século IV, o protagonista. Mas a explicação científica é outra e coloca o anticiclone dos Açores no centro das atenções. Nesta altura dos ano, as massas de ar frio que vêm do norte colidem e são bloqueadas pelo anticiclone, o que faz com que o tempo fique ameno.