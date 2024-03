A relação do domínio privado com o público deu origem a uma nova polémica em França, agora com a divulgação pelo jornal Le Monde de mensagens enviadas pela ministra da Cultura a atuais colegas do governo.

As mensagens são antigas, mas mostram que Rachida Datti insultou o ministro da Economia, ameaçou o colega da Administração Interna e ainda fez uma piada com o cão do chefe do governo francês.

O seu futuro político é agora uma incógnita.