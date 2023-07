"Zelensky sabia muito bem que a NATO não lhe ia dar uma data para adesão"

Zelensky entrou na cimeira da NATO com uma postura agressiva que esmoreceu no decorrer das negociações. O major-general Isidro de Morais Pereira acredita que o presidente ucraniano sabia que não ia sair da cimeira com uma data marcada para o convite para integrar a Aliança. A sua postura era, aliás, para "conseguir o melhor possível para o seu povo e para defender o seu país".