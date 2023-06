Estrela das Pussycat Dolls pedida em casamento em Vila Nova de Gaia

A antiga vocalista das The Pussycat Dolls está oficialmente noiva do namorado, Thom Evans. O ex-jogador de rugby escolheu o areal junto da Capela do Senhor da Pedra, em Vila Nova de Gaia, para fazer o pedido. O casal encontra-se a passar férias em Portugal.

“Eu disse sim”, escreveu a cantora na sua página do Facebook e Instagram, onde publicou as fotografias do momento. Rapidamente, inúmeros amigos e fãs felicitaram o casal pelo noivado.

Nicole Scherzinger e Thom Evans oficializaram o relacionamento em janeiro de 2020, após se terem conhecido no programa “X Factor: Celebrity” no ano anterior, quando ele participou com uma boysband e ela integrava o painel de jurados.

Esta não é a primeira vez que Nicole fica rendida aos encantos de Portugal. A norte-americana já esteve nas praias do Algarve em 2020 e em julho do ano passado, quando comemorou os seus 44 anos.